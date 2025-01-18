Враг активизировался на востоке и севере населенного пункта.

В субботу, 18 января 2025 года, российские оккупационные войска активизировались в районе Великой Новоселки Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState.

Отмечается, что враг активизировался на востоке и севере населенного пункта. Российские войска штурмуют районы молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома.

"Утром кацапы начали активные действия. С фермы 2 БМП проводили, судя по всему, отвлекающий удар. По трассе из Шахтерского через лесополосы зашла колонна из 13 ВВТ, из которых 6 доехали до места назначения, часть техники была уничтожена, но десанту удалось рассредоточиться по зданиям", – говорится в сообщении.

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Кроме того, из Нового Комара группы оккупантов по 2-4 человека заходили в район общежития ПТУ, добавили в DeepState.

Война в Украине: ситуация на фронте

Силы обороны Украины отошли из огнеупорного комбината в городе Часов Яр Донецкой области. Отмечалось, что там были замечены оккупанты, и украинские защитники нанесли по объекту авиаудар.

Кроме того, Силы обороны провели успешную контратаку на Лиманском направлении фронта. Представитель Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов добавил, что на некоторых участках украинским войскам удается делать россиянам "что-то нехорошее".

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