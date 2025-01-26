По словам аналитика, Северная Корея также продолжает передавать России много оружия.

Во время боев с военными КНДР оказалось, что они воюют хуже, чем российские солдаты, а также они несут большие потери. Об этом рассказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире "Украинского радио".

"На войне выяснилось, что солдаты Северной Кореи хуже, чем российские солдаты. И вообще они несут большие потери. И имиджевые потери, которые может понести Ким Чен Ын, связанные с этой ситуацией, могут приостановить его желание помогать передачей (России - УНИАН) не только техники, но еще и живой силой", - считает эксперт.

В то же время Гетьман отметил, что сейчас Северная Корея продолжает передавать РФ много оружия, а именно ракеты, снаряды, артсистемы.

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"Есть официальное сообщение ГУР МО Украины, какие системы передаются и в каких количествах (Северной Кореей для России - ред.). Мы видим это на линии фронта, мы видим обломки тех самых ракет, которые производятся в Северной Корее. Относительно количества людей, которые они могут поставлять, то об этом сообщал официально наш президент, что это могут быть десятки тысяч, а может даже сотни тысяч. Ким Чен Ын тоже говорил, что они, если надо, могут якобы до миллиона солдат передать. Я думаю, что он преувеличивает. Но, по меньшей мере, еще одну такую партию в 10-12 000, я думаю, они уже подготовили и она может быть передана в любой момент", - спрогнозировал аналитик.

По его словам, передача еще одной партии войск КНДР зависит от самого Ким Чен Ына. Гетьман считает, что такой шаг был сделан, чтобы прорекламировать Вооруженные силы Северной Кореи или с целью напугать, вероятно, Южную Корею или другие страны в этом регионе.

Гетьман подчеркнул, что большие потери КНДР на войне связаны с тем, что эти военные получают боевые распоряжения через переводчика, ведь имеют языковой барьер с русскими.

"Но во время уже непосредственно боя есть оперативные команды, которые вот здесь и сейчас. И пока они эти команды получают, пока они поймут, что надо делать, проходит время. А на войне такие задержки плохие. Это первая причина. Вторая причина - то, что они используют устаревшую тактику непосредственно на поле боя. Были видео, как они просто атаковали в линию, в шеренгу. Так давно уже никто не воюет. И это приводит к дополнительным потерям", - подчеркнул эксперт.

Также, по словам аналитика, бойцы КНДР не совсем понимают, как нужно бороться с дронами, ведь не имеют опыта ведения современной войны.

"Россияне их используют как приманку, чтобы посмотреть наши огневые позиции, чтобы дроны отвлекались на северокорейцев. Они умеют стрелять, физически хорошо подготовлены. Здесь нельзя их упрекать", - подытожил Гетьман.

Войска КНДР в Курской области - последние новости

Ранее эстонская разведка сообщила, когда КНДР может перебросить новые войска на территорию РФ. Северная Корея может перебросить больше солдат, ведь потери КНДР в Курской области уже достигают нескольких тысяч бойцов.

Также украинские десантники рассказали, как военный КНДР хотел избежать плена. По их словам, во время взятия в плен северокореец со всего разгона ударился головой в столб, чтобы умереть.

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