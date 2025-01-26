По его словам, подготовка северокорейских солдат "не имеет ничего общего с современной войной".

Бывший северокорейский солдат Хёнсун Ли, который сбежал из КНДР в 2014 году, рассказал Business Insider о службе в армии Северной Кореи. Так, по его словам, у северокорейских солдат был дефицит не только пуль, но даже туалетной бумаги, а нижнее белье было общим.

Ли рассказал BI, что поступил на службу в армию КНДР в апреле 2002 года. Его первым подразделением стал разведывательный артиллерийский батальон 4-го корпуса - спецподразделение, занимающееся в основном проникновением на вражеские базы и передачей координат для артиллерийских ударов.

По его словам, у солдат не было нормальных душевых, питание было скудным, и не хватало даже туалетной бумаги.

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"В первый день я вытирался носком", - сказал Ли, добавив, что позже в ход пошли листовки, книги или листья.

Нижнее белье тоже было общим – как рассказал Ли, "мы стирали их вместе, а потом старшие офицеры распределяли белье в случайном порядке".

Ли рассказал, что ему платили 50 северокорейских вон в месяц - примерно столько стоит мороженое.

По его словам, тренировки были сильно ограничены из-за опасений сломать оборудование. Во время обучения владению огнестрельным оружием практических занятий было очень мало, потому что пули "строго контролировались", сказал Ли.

"В первый год военной службы я смог выпустить только три пули", - сказал он.

Штурмовой корпус КНДР

По словам Ли, он провел шесть месяцев, обучая солдат из шткрмового подразделения, которое сейчас ведет войну в России против Украины.

По словам Ли, в корпус набирают более высоких и хорошо сложенных солдат, это элитное подразделение, обученное операциям на чужой территории - воздушно-десантным миссиям и работе с легкой пехотой. Как отмечал Ли, у них, по крайней мере, было больше патронов для тренировки, однако воздушно-десантным войскам приходилось тренироваться, прыгая с макета, сказал он.

"Я бы сказал, что их подготовка не имеет ничего общего с современной войной", - сказал он.

Солдаты КНДР в войне России в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 24 января заявил, что Северная Корея может готовиться к отправке дополнительных военных в Россию, чтобы поддержать ее в войне против Украины. Детали возможных дальнейших шагов Северной Кореи остаются неизвестными.

9 января стало известно, что в боях на Курщине погибло 4 тыс. солдат из Северной Кореи.

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