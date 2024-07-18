Ходжес раскритиковал американские власти за деструктивную позицию относительно войны в Украине.

США не помогают ВСУ победить и не ставят победу Украины в войне против РФ как цель.

Об этом в интервью изданию Kyiv Post заявил американский генерал в отставке, бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес. Он отметил, что Белый дом не принял решение относительно желания достичь победы для Украины, а препятствует этому чрезмерный страх перед угрозами РФ использовать ядерное оружие.

"Белый дом не просто не принял этого решения, это даже не стоит как цель Белого дома, они просто не хотят этого. Всем бы понравилось, если бы Россия просто сдалась и убралась домой, без хаоса в самой России, но они не готовы сделать необходимого, чтобы достичь этой цели. Есть какой-то чрезмерный страх, что Россия применит ядерное оружие", - высказал мнение Ходжес.

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"Почему мы настолько убеждены, что когда Россия начнет проигрывать, они будут использовать ядерное оружие. Они не использовали его два года назад, когда украинцы освободили Харьковщину, Херсон, когда отбросили россиян, и это было единственным, что остановило украинцев от продвижения вперед", - отмечает генерал в отставке.

Он также раскритиковал заявления советника по нацбезопасности США Джейка Салливана о том, что нужно помочь Украине иметь сильные позиции на поле боя.

"Что к черту это значит? Самая сильная позиция, насколько возможно, чтобы делать что?", - заявил военный и добавил, что поражение России - в стратегических интересах США, а Украина готова сама "выполнить всю работу".

"Им просто нужны средства и обязательства от нас", - подчеркнул Ходжес.

По мнению военного, нет юридических, моральных или оперативных причин, почему Украина ограничена в использовании западного оружия для ударов вглубь России.

"Кто бы ни разработал эту политику, она не только не имеет смысла с военной точки зрения, она также показывает отсутствие стратегии, стратегической цели, которую мы пытаемся достичь. Вы не можете разработать хорошую политику, если у вас нет цели", подчеркнул Ходжес.

Запрет бить по территории РФ американским оружием

США запрещают ВСУ бить своим оружием по военным целям на территории РФ. Частично США сняли этот запрет на фоне наступления оккупантов на Харьковщину. Но ВСУ разрешили бить только по приграничной территории РФ.

12 июля президент США Джо Байден заявил, что он и руководители оборонных ведомств страны осуществляют ежедневную координацию действий по Украине и не видят необходимости ударов вглубь России американским дальнобойным оружием.

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