В нашей стране из-за боевых действий пострадали уже более 425 детей, отметили в Офисе генпрокурора.

В результате широкомасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 161 ребенок.

Об этом в своем Telegram сообщил Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 4 апреля более 425 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 161 ребенок погиб и 264 ранены. Эти данные не являются окончательными", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевский - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях, в столице - 16.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Мариуполь, Одессу, Житомир, Сумы и Херсон.

В Офисе генпрокурора сообщали, что по состоянию на 3 апреля в нашей стране из-за вооруженной агрессии российской стороны погибли 158 детей, а 250 - получили ранения.

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