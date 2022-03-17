Злоумышленники используют удостоверения журналистов дочерней компании Russia Today, отметили в Центре противодействия дезинформации.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что российские диверсионные группы нашли "лазейку" со стороны Европы и приезжают в Украину с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly.

Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

"На этот раз оккупанты нашли "лазейку" со стороны Европы. Они заезжают к нам с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, а это - дочерняя компания агентства Russia Today", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это российское агентство видеоновостей имеет офис в Берлине.

Также могут иметь название "Канал Redfish" или "Агентство Maffick", - рассказали в СНБО.

В Центре призвали граждан быть бдительными и передавать информацию о вражеских ДРГ в чат-бот СБУ: @stop_russian_war_bot.

Ранее в украинской разведке предупреждали, что президент РФ Владимир Путин готовит теракт на Чернобыльской атомной электростанции, чтобы обвинить Украину.

Напомним, войска России ворвались в Украину рано утром 24 февраля. В начале войны противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Херсон и Мариуполь.

По официальным данным, только в одном Мариуполе по состоянию на 14 марта число жертв превысило 2 300 человек.

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