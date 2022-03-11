В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг.

В пятницу, 11 марта, в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мер города Иван Федоров.

Ранее он отказался от сотрудничества с оккупантами. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг", - говорится в его сообщении.

Ранее Мелитопольский городской голова Иван Федоров рассказывал, что город, который оккупирован российскими военными, находится на пороге гуманитарной катастрофы.

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