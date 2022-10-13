Аналитики сообщили, что неустановленное количество иранских инструкторов привезли в Крым и Херсонскую область

Российских оккупантов обучают работать с иранскими дронами-камикадзе прямо на поле боя. Для этого на временно захваченные территории Украины перебрасывают связанных с Корпусом стражей исламской революции иранских инструкторов.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

Отмечается, что Центр национального сопротивления сообщили о доставке неустановленное количество иранских инструкторов в Джанкой в Крыму, Железный Порт и Гладовцы в Херсонской области. Они должны научить россиян пользоваться ударными дронами. Инструкторы контролируют запуск "Шахидов", в том числе в Николаевской и Одесской областях.

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Стоит отметить, что Корпус стражей исламской революции являются главными операторами дронов-камикадзе. В связи с этим аналитики пришли к выводу, что инструкторы могут быть сотрудниками "корпуса" или связанными с ним лицами.

Иранские дроны-камикадзе в России - что известно

В середине августа стало известно, что РФ купила у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Уже 13 сентября сообщалось, что в Харьковской области защитники Украины сбили иранский дрон Shahed.

23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6. 5 октября стало известно, что этот беспилотный летательный аппарат уже начали использовать наши защитники. При этом Иран утверждает, что не продавал дроны РФ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину, в частности, иранскими дронами-камикадзе. 10 числа враги направили дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру Днепропетровской области, а 11-го - в Винницкой области атаковали ими теплоэлектростанцию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по данным украинской разведки, Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.

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