Потери приводят к снижению морально-психологического состояния в рядах оккупантов.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют об увеличении количества оккупантов, которые пытаются избежать боевых действий.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который любым способом пытается избежать боевых действий", - отметили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, в российской армии назревает масштабная проблема-там становится все больше "отказников" - солдат, которые отказываются ехать на линию фронта или даже на границу.

Основатель CIT Руслан Левиев рассказал, что затем происходит с "отказниками": они живут в отдельных блоках и занимаются хозяйственной работой: роют окопы, носят технику и боеприпасы, обслуживающие хозяйственные нужды.

Иногда оккупанты отказываются воевать массово - целыми подразделениями. Ранее журналист Роман Цимбалюк рассказал, что рота российских солдат во главе с командиром отказалась ехать в Украину.

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