false

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют об увеличении количества оккупантов, которые пытаются избежать боевых действий.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который любым способом пытается избежать боевых действий", - отметили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, в российской армии назревает масштабная проблема-там становится все больше "отказников" - солдат, которые отказываются ехать на линию фронта или даже на границу. 

Основатель CIT Руслан Левиев рассказал, что затем происходит с "отказниками": они живут в отдельных блоках и занимаются хозяйственной работой: роют окопы, носят технику и боеприпасы, обслуживающие хозяйственные нужды.

Читайте также:
Российские оккупанты деморализованы, несут потери и отказываются воевать - Генштаб
Российские оккупанты деморализованы, несут потери и отказываются воевать - Генштаб
Военные РФ целыми подразделениями отказываются воевать и просятся в Россию – разведка
Военные РФ целыми подразделениями отказываются воевать и просятся в Россию – разведка
Принудительная мобилизация в ОРДЛО: оккупанты планируют призывать на службу женщин
Принудительная мобилизация в ОРДЛО: оккупанты планируют призывать на службу женщин
В Пологах оккупанты расстреляли 20 своих автомобилей, чтобы не ехать на линию фронта - ОВА
В Пологах оккупанты расстреляли 20 своих автомобилей, чтобы не ехать на линию фронта - ОВА
Нас уже почти нет: оккупант рассказал о потерях РФ в Украине и трусливых командирах (аудио)
"Нас уже почти нет": оккупант рассказал о потерях РФ в Украине и трусливых командирах (аудио)

Иногда оккупанты отказываются воевать массово - целыми подразделениями. Ранее журналист Роман Цимбалюк рассказал, что рота российских солдат во главе с командиром отказалась ехать в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: