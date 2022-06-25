Враг продолжает нести значительные потери в боях, отметили в Генштабе украинской армии.

Личный состав российских оккупантов деморализованный, они не получают обещанные "огромные" выплаты за участие в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Личный состав врага деморализован, обещанные "огромные" выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск под разными предлогами не осуществляются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины. Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге и востоке нашей страны.

Защитники Украины дают достойный отпор врагу. В Генштабе нашей армии поделились, что по состоянию на 25 июня на нашей земле уничтожили 34 тыс. 700 оккупантов.

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