Сазонов отметил, что важным вопросом будет обучение новых бойцов, потому что сейчас к учебным центрам есть много вопросов.

Закон о мобилизации был нужен давно, потому что людей не хватает, но остается проблема с боеприпасами. Об этом в эфире "Тема с Мосейчук" заявил политолог и военный Кирилл Сазонов.

"Хорошо, что приняли закон. Не понятно, почему так долго тянули. Вопросов к нему много - кого бронируют, кого не мобилизуют. Ребята, которые воюют, добровольцы - хотели бы услышать о демобилизации. Даже те, кто пришел вчера, хотел бы об этом знать. Но мы понимаем, что не можем сейчас просто взять вещи и поехать домой", - сказал он.

Сазонов отметил, что важным вопросом будет обучение новых бойцов, потому что сейчас к учебным центрам есть много вопросов.

"Даже в бригаде люди часто проходят последнюю подготовку гораздо лучше. Потому что когда ты с собратьями по своей специальности - то обучение гораздо лучше", - рассказал военный.

И люди в армии очень нужны, подчеркнул Сазонов. Сейчас, из-за недостатка людей, бойцы проводят на позиции по несколько суток и могут терять бдительность.

"Нам нужно пополнение, потому что ребята должны отдыхать. Потому что человек, когда два дня в окопах - задача даже такая, как сходить в туалет и не задвухсотиться", - сказал он.

В то же время, острой остается нехватка боеприпасов. Сейчас у россиян снарядов значительно больше. Хотя, еще полгода назад на поле боя был паритет.

"Летом прошлого года мы вышли на паритет. Мы видели из перехваченных переговоров и допросов пленных, что они в шоке. Говорили, что их засыпают ракетами, снарядами, минами. Украинцы кричат по всему. А потом уже начало становиться хуже и хуже", - рассказал Сазонов.

Закон о мобилизации - детали

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата.

Принятым сегодня Верховной Радой Украины законом о мобилизации предусмотрено лишение уклонистов через суд водительских прав по представлению руководителя ТЦК, но не в случае, если транспортное средство является основным источником доходов.

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