Противник на одном из направлений эвакуировал до 100 единиц поврежденной военной техники и вооружения, отметили в Генштабе украинской армии.

В Украине на Слобожанском направлении продолжаются боевые действия, в направлении села Шиповатое замечено перемещение колонны вражеской техники.

Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. В направлении населенного пункта Шиповатое отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц)", - сказано в сообщении.

На Южнобугском направлении противник ведет позиционную оборону и пытается осуществлять огневое поражение наших подразделений.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Позже оккупанты пошли в наступление на части востока нашей страны и пытались захватить, в частности, Северодонецк.

Украинские воины давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 3 апреля на нашей земле ликвидировали примерно 30 950 противников и много их техники. Украинская сторона сообщала, что РФ не хочет забирать своих убитых солдат.

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