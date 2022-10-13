На Донетчине вражеские подразделения получают распоряжение от высшего руководства временно прекратить наступление, основная причина - крайне низкое морально-психологическое состояние мобилизованных и многочисленные факты дезертирства.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства о временном прекращении наступательных действий", - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что основной причиной этого является крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и невыполнение боевых приказов.
Ситуация на Донбассе
Как сообщал УНИАН, вчера на Донетчине российские оккупанты убили шестерых мирных жителей.
На днях сообщалось, что в Донецкой области во время очередного отступления оккупанты взорвали дамбу, что повлекло подтопление пгт. Райгородок.
Сейчас на юге и востоке Украины продолжается контрнаступление ВСУ. После молниеносного контрнаступления на Харьковщине и Лиманском направлении украинские воины продолжили движение в сторону Кременной и Сватово на Луганщине. Освобождены несколько населенных пунктов. Оккупанты пытаются построить систему обороны.
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