Оккупантам приказывают временно прекратить наступление на Донбассе / фото ua.depositphotos.com

На Донетчине вражеские подразделения получают распоряжение от высшего руководства временно прекратить наступление, основная причина - крайне низкое морально-психологическое состояние мобилизованных и многочисленные факты дезертирства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства о временном прекращении наступательных действий", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что основной причиной этого является крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и невыполнение боевых приказов.

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Ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, вчера на Донетчине российские оккупанты убили шестерых мирных жителей.

На днях сообщалось, что в Донецкой области во время очередного отступления оккупанты взорвали дамбу, что повлекло подтопление пгт. Райгородок.

Сейчас на юге и востоке Украины продолжается контрнаступление ВСУ. После молниеносного контрнаступления на Харьковщине и Лиманском направлении украинские воины продолжили движение в сторону Кременной и Сватово на Луганщине. Освобождены несколько населенных пунктов. Оккупанты пытаются построить систему обороны.

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