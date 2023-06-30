К помощи присоединились и остальные бойцы с другой стороны окопа.

В сети появилось видео спасения бойцами ВСУ своего товарища, ярко иллюстрирующее один день из фронтовой жизни украинских воинов. Кадры в своем Twitter опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Оккупанты ударили вблизи окопов защитников - и одного из военнослужащих ВСУ накрыло землей по голову. Пострадавший был в сознании, но самостоятельно выбраться не мог. Тогда на помощь ему поспешили другие солдаты.

"Выкапывай! Выкапывай!" - крикнул один из защитников. На что другой пожаловался, что ничего не слышит. На фоне уже происходили перестрелки с врагом.

Мужчины не ждали и начали откапывать товарища - сперва голову и лицо, когда удостоверились, что тот жив, чтобы воин мог дышать. Затем принялись осторожно освобождать его с земли, к помощи присоединились и остальные бойцы с другой стороны окопа.

Война в Украине - последние новости

ВСУ по состоянию на 30 июня продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, закрепляются в Запорожской области, а также давят на фланги россиян в Бахмуте Донецкой области.

В то же время подразделения украинских сил сдерживают наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Институт изучения войны утром 30 июня отметил, что украинские силы вели наступление в западной части Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями

Кроме того, в сети появилось видео одного из самых кровавых для россиян боев в Луганской области. В результате боестолкновения ВСУ ликвидировали 40 оккупантов и более сотни "затрехсотили".

В общем, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 560 российских захватчиков. Общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года составляют около 228 тыс. 340 человек.

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