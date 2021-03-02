За прошедшие сутки в районе проведения ООС на Донбассе зафиксировано семь вражеских обстрелов.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.
В частности, боевики открывали огонь в районе Водяного, Красногоровки, Невельского, Богдановки и Луганского. На обстрелы врага ВСУ давали ответ.
"Недалеко от Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирование", - говорится в сообщении.
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Пострадавших воинов доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства инцидента выясняют руководство воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
"Основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В нескольких случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ", - пояснили в командовании.
С начала текущих суток вражеских обстрелов в районе ООС не зафиксировано.
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