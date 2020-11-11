В среду, 11 ноября, оккупанты один раз нарушили режим тишины на Донбассе еще утром. Сообщалось, что в результате обстрела украинский военнослужащий получил ранение.
Читайте такжеУстарели: Кравчук заявил о необходимости пересмотреть Минские соглашенияКак отмечается в вечерней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook, российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета вблизи Каменки.
В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставили в лечебное учреждение, где он получает надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
«О дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», - отмечается в сводке.
В штабе отмечают, что украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
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