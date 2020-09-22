С 27 июля, то есть с начала установления нового режима тишины, на востоке Украины не погибло ни одно гражданское лицо.

За январь-июль 2020 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала на Донбассе на 10% меньше жертв среди гражданских лиц, чем за соответствующий период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава миссии Матильда Богнер во время презентации в Киеве 30-го отчета миссии по правам человека в Украине, который охватывает шесть месяцев - период с 16 февраля 2020 года по 31 июля 2020 года.

«С 1 января по 31 июля 2020 года наша миссия зафиксировала 107 погибших гражданских лиц: 18 человек были убиты, 89 - ранены. И это на 10% меньше, чем за тот же период в прошлом году», - сказала Богнер.

По ее данным, с начала войны общее количество погибших гражданских лиц на востоке Украины достигло 3 тыс. 367 человек и более 7 тыс. получили травмы и ранения.

«Мы признаем, что пакет дополнительных мер по поддержке прекращения огня, который было задействован 27 июля, облегчил положение гражданского населения. С 1 августа мы не зарегистрировали ни одного погибшего гражданского или ни одного разрушения гражданских объектов в результате военных действий», - подчеркнула Богнер.

Она отметила, что миссия призывает стороны на Донбассе продолжать соблюдать режим прекращения огня и вести себя в соответствии с положениями международного гуманитарного права.

Кроме того, Богнер добавила, что миссия ООН приветствует решение правительства о выплате компенсаций лицам, которые из-за войны потеряли жилье.

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Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

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Автор: Инна Андалицкая