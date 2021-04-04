По словам главы украинской делегации в ТКГ, Украина будет делать все, чтобы жители оккупированных территорий жили "на основе закона, демократии, свободы".

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Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

Он отметил, что жизнь в Украине не такая, как показывает российская пропаганда, и заверил, что Украина настроена только на мир.

"Мы не будем никогда идти войной на Донбасс. Мы будем только договариваться. Если мы отвечаем сегодня действиями военными, то мы отвечаем, а не инициируем эти действия. Я заявлял и заявляю: на войну, на убийство мы не будем сидеть и молчать, пока нас убивают. Мы будем отвечать огнем на огонь, добром на добро", - сказал Кравчук.

По его словам, Украина будет делать все для того, чтобы жители оккупированных территорий интегрировались в действительность остальной части страны и жили "на основе закона, демократии, свободы".

"Мы будем делать все для этого, чтобы они не были людьми, которых не признает мир, чтобы они могли спокойно путешествовать по миру, по Европе, что сегодня для них является проблемой. Они должны жить в демократическом обществе и использовать принципы демократии, свободы для решения своих проблем личного характера и общественного", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

"Мы будем все для этого делать. Но мы просим и их задуматься, чтобы были какие-то ответные действия, чтобы мы видели их интерес быть с Украиной. Чтобы эта пропаганда, которая ведется на территории неподконтрольной Украине - чтобы они понимали, что это обман, что это все придуманные или надуманные вещи", - добавил Кравчук.

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Автор: Катерина Комолова