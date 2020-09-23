БПЛА был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

На Донбассе враг в нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы сегодня запустил беспилотник через линию разграничения.

Читайте такжеСутки на Донбассе прошли без обстрелов - штаб ООС

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По состоянию на 12:00 текущих суток противник один раз нарушил договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, в утреннее время суток в районе населенного пункта Водяное замечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение», - сообщили в министерстве.

Перемирие на Донбассе: что было раньше

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал в понедельник, 7 сентября, открыть огонь по украинским укреплениям неподалеку от населенного пункта Шумы. По его мнению, эти инженерные сооружения Объединенных сил неподалеку от линии разграничения являются незаконными.

6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе длится уже почти два месяца.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая