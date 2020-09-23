Вражеский беспилотник вывели из строя / фото dialog.ua
На Донбассе враг в нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы сегодня запустил беспилотник через линию разграничения.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«По состоянию на 12:00 текущих суток противник один раз нарушил договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, в утреннее время суток в районе населенного пункта Водяное замечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение», - сообщили в министерстве.
Перемирие на Донбассе: что было раньше
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