Вражеский беспилотник вывели из строя / фото dialog.ua

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По состоянию на 12:00 текущих суток противник один раз нарушил договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, в утреннее время суток в районе населенного пункта Водяное замечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение», - сообщили в министерстве.

Перемирие на Донбассе: что было раньше

  • 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.
  • 5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал в понедельник, 7 сентября, открыть огонь по украинским укреплениям неподалеку от населенного пункта Шумы. По его мнению, эти инженерные сооружения Объединенных сил неподалеку от линии разграничения являются незаконными.
  • 6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
  • 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе длится уже почти два месяца.

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Автор: Инна Андалицкая