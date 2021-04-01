Оккупанты продолжают нарушать режим тишины, в результате обстрелов ранен украинский военнослужащий.
Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.
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"Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. В течение текущих суток, 1 апреля, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сводке.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку от населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4, захватчики обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов.
"В результате вражеских действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого - удовлетворительное", - отмечается в сводке.
Также сказано, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) уведомила представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Эскалация ситуации на востоке Украины
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.
- Российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
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