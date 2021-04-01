С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты продолжают нарушать режим тишины, в результате обстрелов ранен украинский военнослужащий.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

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"Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. В течение текущих суток, 1 апреля, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку от населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4, захватчики обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов.

"В результате вражеских действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого - удовлетворительное", - отмечается в сводке.

Также сказано, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) уведомила представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Эскалация ситуации на востоке Украины

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

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Автор: Виталий Саенко