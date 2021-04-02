Ранены двое украинских военных и один гражданский человек.

Вооруженные формирования Российской Федерации сегодня обстреляли гражданскую инфраструктуру города Красногоровка и осуществили 13 обстрелов позиций украинских защитников.

Об этом сообщается в вечерней сводке штаба по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Золотое-4, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку от населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово, противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали противотанковые гранатометы.

«В результате вражеских обстрелов ранены два украинских воина. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командование воинской части и представители военной службы правопорядка ВСУ», - говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего ранено гражданское лицо. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

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Автор: Инна Андалицкая