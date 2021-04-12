Враг использовал запрещенные Оттавской конвенцией противопехотные мины, которые невозможно обезвредить без подрыва.

Оккупанты осуществили дистанционное минирование гражданского сектора Зайцево.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" на странице в Facebook.

"Командование российско-оккупационных войск пытаясь скомпрометировать Вооруженные Силы Украины, прибегает к наглым действиям и подвергает смертельной опасности гражданское население. Сегодня, 12 апреля, оккупанты коварно осуществили дистанционное минирование гражданского сектора населенного пункта Зайцевое запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий украинских военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва. Украина, согласно упомянутой конвенции, до 2011 года под международным надзором уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию - эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Автор: Инна Андалицкая