За день 3 марта российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом пресс-центр штаба Операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.
«С начала суток, 3 марта, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Марьинке боевики минометным обстрелом сорвали съемки журналистамВсе случаи произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем неподалеку от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций около Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки - из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.
По всем фактам зафиксированных нарушений Украинская сторона ОЦКК принимала меры реагирования в рамках координационного механизма через СММ ОБСЕ.
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