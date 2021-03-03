Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

За день 3 марта российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом пресс-центр штаба Операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

«С начала суток, 3 марта, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Марьинке боевики минометным обстрелом сорвали съемки журналистамВсе случаи произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем неподалеку от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций около Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки - из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

По всем фактам зафиксированных нарушений Украинская сторона ОЦКК принимала меры реагирования в рамках координационного механизма через СММ ОБСЕ.

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Автор: Инна Андалицкая