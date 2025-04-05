Украинские военные говорят, что худшее ощущение в этот момент - беспомощность.

Россия демонстративно казнит украинских пленных, понимая, что эти военные преступления фиксируют беспилотники в реальном времени, пишет The New York Times.

Украинские военные фиксируют казни своих собратьев почти в прямом эфире благодаря беспилотникам, снимающим события с поля боя. По их словам, кадры с дронов не оставляют сомнений - казни систематические.

Одно из таких видео, снятое осенью прошлого года, показывает, как российские солдаты в упор расстреливают двух украинцев возле села Новоивановка в Курской области. Беспилотник фиксировал все вживую.

Видео дня

26-летний пилот с позывным "Один два", который служит в 15-м мобильном пограничном отряде, сказал:

"Между нами не было никаких вежливых слов - мы были полны ярости и сильного желания отомстить".

На фоне того, как Соединенные Штаты склоняются к прекращению огня и рассматривают возможность пересмотра своей поддержки Украины, все больше украинцев боятся, что военные преступления России могут остаться безнаказанными. Президент Трамп уже заявлял, что стремится наладить отношения с Россией и сократить помощь Украине.

В то же время, США недавно вышли из международной группы, которая занималась расследованием военных преступлений, совершенных высшим российским руководством. Также было свернуто финансирование инициативы по отслеживанию похищенных украинских детей.

Несмотря на то, что военные преступления иногда вменяют обеим сторонам, Россия сталкивается с гораздо большим количеством обвинений - как со стороны Украины, так и международных организаций, включая ООН. По данным правозащитников, российские военные вместо плена часто просто казнят сдавшихся украинских солдат, вопреки нормам Женевской конвенции.

Кампания умышленного убийства

Офис Уполномоченного по правам человека Украины в декабре заявил, что с начала вторжения было казнено не менее 177 украинских военнопленных, из них 109 - только в 2024 году. По оценке консалтинговой компании "Мольфар", с тех пор россияне убили еще 25 пленных.

"Это может быть одна из крупнейших кампаний умышленного убийства военнопленных в современной истории", - сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Москва традиционно отвергает все обвинения в военных преступлениях. Министерство обороны России не прокомментировало запросы относительно инцидентов.

По словам пятерых украинских пилотов беспилотников, подобные кадры стали почти обыденными: их собратья сдаются, а потом их убивают. В Telegram регулярно появляются видео расстрелов. Некоторые из них выкладывают сами российские военные, не скрываясь и даже комментируя убийства на камеру.

"Один мой", - сказал один россиянин на видео.

"Снимай меня на камеру, блин", - добавил другой.

В кадре появляется украинский солдат. Он лежит на земле, его дальнейшая судьба неизвестна.

На обнародованных кадрах погибшие имели желтые нарукавные повязки, характерные для украинских военных. Исследователи открытых источников, а также Financial Times, впоследствии идентифицировали одного из военных преступников - россиянина Олега Яковлева.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, с августа задокументирован по меньшей мере 91 случай убийства украинских военнопленных во время 29 инцидентов. Один из таких произошел на глазах "Один два". Глава миссии Даниэль Белл заявила:

"Это ужасно. И это только те случаи, которые мы оценили как достоверные".

Аналитики указывают: взрыв жестокости мог быть ответом на украинский прорыв в Курске в августе. Некоторые предполагают, что россияне таким образом хотят запугать будущих украинских новобранцев и деморализовать собственных солдат, чтобы те не сдавались в плен.

Допросы захваченных российских солдат показывают, что им часто приказывали убивать пленных даже после того, как те сдавались и складывали оружие. На одном из видео задержанный россиянин говорит:

"Очевидно, украинцы начали убегать, услышав по рации команду открывать огонь. И по ним был открыт огонь".

В марте появились фото украинских военнопленных с завязанными руками. Впоследствии - новые кадры, где они уже мертвы, трое из них имели огнестрельные ранения в затылок.

"Не колеблясь"

Некоторые аналитики считают, что такие действия санкционируются на самом высоком уровне. В июле после появления видео, где украинский боец стреляет в россиянина, бывший президент РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram: "Выполнять, выполнять и выполнять".

Институт изучения войны в октябре отметил, что российские командиры, скорее всего, потакают, поощряют или прямо отдают приказы о казни украинских военнопленных.

По словам украинских пилотов, они часто молча смотрят, как россияне целятся в их собратьев, не имея возможности вмешаться. Один из командиров, позывной "Мадара", рассказал о казни четырех пленных возле Часового Яра:

"Не колеблясь, он (оккупант - УНИАН) казнил их всех".

Другой случай - видео, на котором четверо раненых украинцев выходят из укрытия. Россияне отбирают у них оружие, а затем троих из них расстреливают. Свидетелем этого был боец 110-й бригады с позывным "Дед".

"Хуже всего была беспомощность - мы ничем не могли помочь нашим людям".

11 ноября, после очередной казни, украинские командиры приказали пилотам дронов отомстить. Один беспилотник засек пятерых россиян - двух убийц и трех свидетелей - и передавал координаты. Еще десять дронов их окружили.

Затем, как рассказал "Один два", дроны открыли огонь. Все пятеро россиян были убиты.

Украинцы в плену - главные новости

Напомним, в рамках переговоров о прекращении огня Украина настаивает на обмене военнопленными, освобождении гражданских украинцев и возвращении принудительно перемещенных из Украины детей.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, освобождение украинских пленных должно стать одним из первых шагов к завершению войны.

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