Отмечается, что западная помощь Украине сталкивается с растущими политическими препятствиями.

Пока вся Украина готовится к третьему году полномасштабной войны с Россией, ее лидеры сражаются на новом фронте: удержание внимания западных союзников, пишет The Wall Street Journal.

"С тех пор, как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября, что вызвало подавляющую реакцию в секторе Газа и за его пределами, внимание Запада переключилось на Ближний Восток. Дипломаты и военные чиновники сейчас уделяют этому вопросу еще больше внимания, поскольку США и Великобритания принимают ответные меры против атак на суда и военно-морские конвои со стороны повстанцев-хуситов, являющихся союзниками Ирана", - говорится в публикации.

Указывается, что в то время как на Ближнем Востоке разгорается конфликт, борьба Украины за изгнание российских войск, контролирующих примерно 20% территории страны, застопорилась без признаков неминуемого прогресса.

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"Украинские лидеры не заинтересованы в переговорах, которые могли бы заставить их уступить территорию России, говорят дипломаты, даже несмотря на то, что западная помощь Украине сталкивается с растущими политическими препятствиями", - пишет WSJ.

Издание напоминает, что финансирование новой военной помощи США на сумму до 60 миллиардов долларов застряло в Конгрессе, а лидеры Европейского Союза борются с предложением о финансовой поддержке в размере более 50 миллиардов долларов для Украины на следующие четыре года после того, как Венгрия наложила вето на этот план.

Отмечается, что усилия западных лидеров по обеспечению общественной поддержки Киева осложнил "провал контрнаступления ВСУ", и теперь аргументы больше сосредоточены вокруг угроз, исходящих от победы России. В дополнение к этому в октябре внимание мира переключилось на конфликт между Израилем и ХАМАСом, добавляет издание.

Вместе с тем официальные лица США и Европы утверждают, что не будут оказывать давление на Киев с целью заставить начать переговоры с РФ о прекращении огня.

"Хотя помощь США Украине застряла в Конгрессе, администрация Байдена настаивает, что найдет способ ее предоставить, а официальные лица говорят, что у них нет альтернативного плана", - констатировал WSJ.

Помощь Украине - актуальное

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 1 февраля ожидает положительный результат по разблокировке создания Украинского фонда на сумму 50 млрд евро от Европейского Союза:

"Что касается многомиллиардной долговременной поддержки в размере 50 млрд евро - работаем над тем, чтобы иметь положительное решение 1 февраля. Увидим с вами 1 февраля реальный результат".

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