Одной из них является усиление украинской противовоздушной обороны.

Для победы в войне Украине необходимо найти способ противодействовать российским технологиям, а также защитить свое небо.

Такое мнение в интервью "Фактам" высказал командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Апостол. Героя Украины спросили, какие изменения претерпела украинская армия после российского нападения. Он считает, что одним из изменений стало избрание старшими командирами правильного направления подготовки войск.

"Когда они увидели, что война - это серьезно, после 2014 года это дало большие изменения в подготовке людей. Начались учения, более приближенные к боевым действиям, уже так не экономили на боеприпасах и топливе. И именно благодаря подготовленным военнослужащим контрактной службы, которые застали войну 2022 года, и людям, которые воевали в 2014 году, мы удержались первые месяцы. А также благодаря быстрым и правильным решениям командиров, в том числе и низкого звена", - добавил военный. Видео дня

Он считает, что для победы необходимо приспосабливаться к войне и совершить определенное контрдействие. В качестве примера он привел использование оккупантами "Орланов" и "Ланцетов".

"Нам надо искать пути решения этой проблемы за круглым столом, тогда будет успех. Нам надо противодействовать российским технологиям. Также надо думать, как полностью закрыть наше небо. То есть речь идет обо всем комплексе мер. Не будет ПВО работать - нельзя проводить штурмовые действия, вести контрбатарейную борьбу и так далее", - пояснил Апостол.

Война в Украине

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на фронте сохраняется напряженная ситуация. Только за сутки произошло более 160 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками.

Наиболее интенсивно оккупанты идут в атаки на Покровском направлении, отражение 14 таких атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Новоселовка Первая, Евгеновка, Сокол, Восход и Нетайлово все еще продолжается.

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