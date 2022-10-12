По мнению аналитиков, Суровикин, как командующий оккупационными войсками, вряд ли повлечет фундаментальное изменение российских воздушных и ракетных операций в Украине.

Пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от того, какое было в Сирии. В связи с этим Россия сталкивается с совершенно другими вызовами.

Об этом утверждают аналитики Института изучения войны (ISW).

"Россия не сможет "сириизировать" войну в Украине главным образом из-за неспособности получить преимущество в воздухе. Это исключает способность начать масштабные кампании ковровых бомбардировок по Украине, как те, что РФ проводила в Сирии", - отметили аналитики.

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В ISW оценили, что российские воздушные операции в Сирии были бы заметно другими, если бы проводились в спорном воздушном пространстве или в более сложной среде ПВО, как это происходит в Украине.

"Очень маловероятно, что роль Сергея Суровикина (известен своими приказами обстрелов гражданских объектов в Сирии), как командующего оккупационными войсками повлечет за собой фундаментальное изменение российских воздушных и ракетных операций в Украине, пока западные союзники будут продолжать поставлять Киеву системы ПВО, необходимые для того, чтобы не позволить Москве получить превосходство в воздухе", - подчеркнули специалисты.

Ранее, как писал УНИАН, в Институте изучения войны предположили, что главной целью массированного ракетного обстрела Украины было восстановление публичного имиджа Министерства обороны РФ.

Воздушная оборона Украины - новости

Как сообщал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, уже почти четыре месяца российские военные самолеты не залетают в воздушное пространство Украины, контролируемое ВСУ.

Кроме того, россияне изменили тактику применение авиации через потери. Теперь авиация противника по большей части действует на расстоянии.

10 октября российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по территории Украины. В Воздушных силах сообщили о уничтожении минимум 18 российских ракет.

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