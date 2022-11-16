По его словам, в ближайшее время Россия возьмет паузу перед новыми ударами по инфраструктуре Украины.

Массированные обстрелы, которые Россия нанесла по Украине 15 ноября, вероятно, были не последними. Агрессор будет продолжать уничтожать украинскую территорию.

Как рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире Апостроф ТВ, в ближайшее время Москва возьмет паузу перед новыми ударами по инфраструктуре Украины.

"С сентября они бомбардируют. Последний массированный налет был 10 октября, потом было чуть меньше. Потом была пауза - тактическая, оперативная. Они, видимо, подыскивали новые цели, делали доразведку, делали доукомплектование своих ракет, планировали свои атаки волнами. Ко вчерашней атаке - тревога по крайней мере в Киеве, продолжалась почти четыре часа - действительно серьезно готовились", - отметил он.

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По словам эксперта, Россия в дальнейшем будет накапливать ракеты, отрабатывать цели, доразведывать, а затем снова массированно ударит по Украине. Поэтому украинцам надо быть готовыми и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Массированный ракетный удар по Украине 15 ноября: что известно

15 ноября Россия осуществила массированный ракетный пуск в три волны по украинским городам, целясь в объекты критической инфраструктуры.

По информации НЭК "Укрэнерго", зафиксированы удары в энергетические объекты во всех областях страны. Самая сложная ситуация в центральных и северных регионах. Энергетики ввели аварийные отключения света. Была обесточена как минимум половина Киева.

В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия выпустила по 10 ракет на каждый пункт "мирного плана Украины".

По уточненной информации ВСУ, оккупанты запустили по Украине 96 крылатых ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемые авиационные ракеты Х-59, ударные дроны Shahed-136/131, "Орион", "Орлан-10".

Отмечается, что сбито противовоздушной обороной 75 крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 Shahed-136/131, один БПЛА "Орион" и один "Орлан-10".

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