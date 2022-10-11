Тем временем ВСУ постепенно освобождают Луганщину и продвигаются вперед.

На оккупированных территориях Украины российские террористы продолжают совершать преступления. Так, в частности, в городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят поиски украинских патриотов, задержание членов семей и друзей военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов.

Об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 11 октября 2022 года.

Кроме того, по имеющейся информации Генштаба, в Луганской области, под видом поиска украинских диверсантов, захватчики разыскивают своих дезертиров.

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Деоккупация Луганщины: что стоит знать

Как писал УНИАН, российские захватчики во время полномасштабного вторжения в Украину ставили своей целью полностью оккупировать Луганскую область. Последние месяцы область почти полностью находится под оккупацией войск РФ.

23-27 сентября оккупанты провели здесь "референдум" о присоединении к России, вскоре российский диктатор Владимир Путин заявил о попытке аннексии региона и назначил главаря "ЛНР" Леонида Пасечника вр.и.о. главы "субъекта РФ".

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия. Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск.

Эксперты объясняли, что освобождение Лимана является важным, поскольку открывает возможность украинским защитникам продолжить освобождение территории – пойти дальше на Кремневую, Северодонецк.

Впоследствии стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

Уже 5 октября глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что деокупация Луганской области началась, уже несколько населенных пунктов освобождены от захватчиков.

По словам Гайдая, Луганщина – самая сложная область для деоккупации. Поскольку российские захватчики, бежавшие из почти полностью освобожденной Харьковщины и Лимана, бежали именно сюда. Концентрация военных тут максимальная, отмечает глава ОВА.

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