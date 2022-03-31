Конечно, женщины не едут в горячие точки, однако очень хотят жить в родной стране.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, из-за границы вернулись более 500 тысяч украинцев, большинство из них - мужчины, которые решили защищать свою Родину. Однако все чаще из мирной Европы возвращаются и женщины с детьми, которые бежали туда под обстрелами.

Об этом сообщает ТСН.

Двоюродные сестры из Коростеня выехали в Польшу после того, как 6 марта оккупанты обстреляли район в их городе. Тогда они собрали вещи, и уехали вместе с детьми за границу. Там им предоставили жилье, волонтерскую помощь, однако уже через три недели женщины решили вернуться домой, на Житомирщину. Они говорят, что хотят к своим родным и едут в Украину, потому что здесь их дом.

В автобусе из Перемышля во Львов ехала и женщина с девятилетним сыном, они возвращаются в Николаев. Женщина рассказала, что это было только ее решение, потому что родные настаивали, чтобы она и ребенок оставались в безопасности. Однако она все равно решила ехать домой. Говорит, что в Николаеве "уже меньше стреляют". Женщина не смогла трудоустроиться, а в родном городе она надеется работать и водить сына в школу.

"С 24 февраля на территорию Украины вернулось почти 237 тысяч граждан, это и граждане, которые проживали и работали за границей.... В среднем в пунктах пропуска на Львовщине за сутки пересекает границу 8-9 тысяч граждан", - отметили пограничники.

Поездом из Перемышля в Одессу также возвращается в Украину харьковчанка Елена. Она убегала из-под обстрелов, чтобы сохранить жизнь двум сыновьям. В Польше ее очень хорошо приняли, однако она все равно решила ехать домой. Женщина будет ехать не в Харьков, а в более безопасное место, где-то в Украине. Говорит, что дома, на родной земле, ей будет лучше. К тому же Елене тяжело с двумя детьми, ей нужна помощь мужа.

В Днепр возвращаются также сестры Алина и Людмила. В Польше они прожили всего полторы недели. Хозяин жилища, где они обитали, предлагал им оставаться. Даже родственники говорили сестрам, чтобы те не возвращались. Однако они все равно едут домой и не говорят семье о своем решении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты похитили из Мариуполя маленькую дочь погибшего чемпиона Украины.

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