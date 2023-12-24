Ступак убежден, что в ближайшее время можно ожидать еще одно подобное сбитие вражеского самолета.

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак прокомментировал недавнее уничтожение сразу трех российских Су-34 украинскими военными. Он предположил, что это могли быть самолеты из новой партии, которой хвастались оккупанты.

"Я уверен, что вот это уничтожение трех, не одного, не двух, а именно трех самолетов Су-34 – это двухместные бомбардировщики. Кстати, буквально в ноябре россияне кичились, что "наши мальчики получили новую партию Су-34". Очень вероятно, что именно новая партия была и уничтожена нашим странствующими Patriot на юге Херсонской области", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По мнению Ступака, сбитие этих самолетов имело и психологический эффект. Кроме того, он убежден, что в ближайшее время можно ожидать еще одно подобное сбитие вражеского самолета.

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"Минимум один самолет, и это еще больше влияет на психологическую способность российских пилотов делать эти задачи, потому что были сообщения, что они до последнего момента отказывались летать, бомбить, потому что было неизвестно, какую опасность ты поймаешь от украинцев, а тут три самолета. Уже нельзя это скрывать, поэтому, я думаю, еще дополнительное сбитие, и это влияет на психологию, плюс на позиции наших военных, которые не будут обстреливаться этими большими бомбами, которые сбрасывают эти самолеты", – констатировал эксперт.

Война в Украине: это стоит знать

СМИ подсчитали, скольких пилотов потеряла Россия за время полномасштабной войны в Украине. Сообщается, что это число уже перевалило за 200 человек. Причем только в 2023 году Россия потеряла по меньшей мере 59 военных пилотов.

Между тем на фронте за сутки произошло 51 боевое столкновение. В Генштабе отметили, что оккупанты понесли значительные потери на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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