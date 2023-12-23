22 декабря ВСУ уничтожили сразу три истребителя-бомбардировщика РФ на юге.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал недавний ошеломительный "улов" ВСУ, которым удалось "приземлить" сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на юге Украины.

По его словам, по дальности до Су-34 могли достать С-300 или Patriot, передает 24 канал:

"Они работают из засады. Не включают локаторы, чтобы российские летчики не видели, какой работает комплекс, какая у него дальность, чтобы не спугнуть врага".

Также Свитан отметил, что подобные операции по сбитию враждебных Су-34 были, в частности, возле Авдеевки. Отмечается, что туда подтащили ЗРК С-300, который был в выключенном режиме, поэтому россияне его не видели. Однако, когда россияне подняли в воздух свой самолет, наши рассчитали, что могут достать, сбить его и быстро отработали.

Су-34 - ВСУ уничтожили три истребителя россиян 22 декабря

Как писал УНИАН, 22 декабря ВСУ уничтожили сразу три истребителя-бомбардировщика Су-34 на юге Украины. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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