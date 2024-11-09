Валерий Дубиль: Обеспечиваем прифронтовые госпитали и военные подразделения оборудованием, которое спасает жизни

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" и Валерий Дубиль снова передали важную помощь на передовую: станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и критически необходимые медицинские аппараты для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse. Воинские части и стабилизационные пункты Харькова, Боровой, Купянска, Славянска, Лимана и Покровска получили груз, который поможет спасать жизни наших защитников.

"Сегодня, как никогда, системная поддержка военных - это наш долг перед будущим Украины, перед нашими детьми. Более 30 систем РЭБ с иммерсионной системой охлаждения и диапазоном частот 400-1200 мы передали военным на разных направлениях, и продолжим эту работу, ведь РЭБы сейчас - одно из самых необходимых оборудований в условиях современной войны", - подчеркнул Валерий Дубиль, первый заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и председатель наблюдательного совета фонда "Надежда".

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Он также отметил, что предоставленные аппараты Easy Pulse, которые используют для непрямого массажа сердца, стали незаменимыми для медиков на фронте. "Когда останавливается сердце наших воинов, именно Easy Pulse помогает вернуть их к жизни. Более полусотни таких аппаратов уже спасают жизни наших защитников и защитниц вдоль всей линии фронта", - добавил Валерий Дубиль.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" активно поддерживает медицинские учреждения с начала полномасштабного вторжения. В прифронтовых госпиталях представители фонда часто видят, как аппараты, которые они поставляют, возвращают раненым шанс на жизнь. "Наша задача - обеспечить медиков необходимым оборудованием, чтобы они могли бороться за каждую жизнь", - отметил Дубиль, поблагодарив партнеров, в частности семью Герег и компанию "Эпицентр", за поддержку.

Кроме медицинского оборудования, фонд "Надежда" передал военным сотни станций Starlink, мощных генераторов и зарядных станций. Валерий Дубиль выразил благодарность партнерам, которые помогли обеспечить Силы обороны этими важными средствами: Алексею Омельяненко, Юлии Богатыревой, Андрею Милованову, Анатолию Шкрибляку, Владлену Никитину, Дмитрию Никитину и другим.