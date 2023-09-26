Инцидент произошел в селе Луговка.

На оккупированной части Запорожской области застрелили российских захватчиков. Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

По их данным, в селе Луговка (Токмакский район) нашли два тела в военной форме с огнестрельными ранениями в голову. Убитыми оказались рядовые российской в/ч 54685 Максим Савушкин и Максим Чапликас.

Сослуживцы захватчиков рассказали, что около 3:00 услышали стрельбу, а затем заметили уезжающий с места убийства пикап.

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Запорожская область в оккупации: последние новости

Напомним, недавно Россия назначила бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина "сенатором" на оккупированных территориях Запорожской области.

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, на фоне украинского контрнаступления захватнические войска начали усиливать "третью линию" укреплений.

Известно, что российские захватчики систематически терроризируют украинцев в оккупации. Они устраивали "облавы", искали участников сопротивления, проверяли у людей документы и телефоны, а также проводили обыски домов.

В августе сообщалось, что в оккупированном селе Михайловка Запорожской области между подразделениями российской армии произошел конфликт, который перерос в бойню.

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