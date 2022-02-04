В частности, речь идет о танках и бронированных машинах, самоходных артиллерийских установках и боеприпасах.

В январе Российская Федерация тайно завезла на оккупированную часть Донбасса горючее и вооружение.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook, командование вооруженных сил РФ продолжает логистическое обеспечение оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В январе оккупанты скрытно привезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ соединениям и частям 1(Донецк) и 2(Луганск) армейских корпусов до 9 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов российского производства, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления вооруженных сил РФ заявки на комплектование соединений и частей оккупационных сил дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники.

Читайте такжеОккупанты с беспилотника ударили по КПВВ: украинского бойца спас случай (фото, видео)По данным Министерства обороны Украины, по состоянию на 3 февраля российские подразделения возле украинских границ насчитывают около 115 тысяч наземного компонента, учитывая территорию Беларуси, прилегающие районы РФ, включая временно оккупированные Донбасс и Крым.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал о состоянии обеспеченности Украины военными запасами.

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