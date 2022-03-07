ВСУ сбили вражеский вертолет / facebook.com/UkrainianLandForces
В Вышгороде на Киевщине украинские военные сбили еще один вражеский вертолет.
Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
"Вышгород. Минус один вражеский вертолет. Вместе к победе", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 7 марта, Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что продолжается подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород.
Также врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления на населенные пункты Гостомель, Ирпень, Стоянка.