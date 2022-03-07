Ранее сегодня Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты готовятся к наступлению на Вышгород.

В Вышгороде на Киевщине украинские военные сбили еще один вражеский вертолет.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

"Вышгород. Минус один вражеский вертолет. Вместе к победе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 7 марта, Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что продолжается подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород.

Также врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления на населенные пункты Гостомель, Ирпень, Стоянка.

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