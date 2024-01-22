Огневой контроль, который ВСУ пытаются установить и над пунктами базирования врага в Крыму, и над путями, по которым резерв может направляться к линии боевого столкновения, существенно напрягает оккупантов.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, как на логистику врага влияет "бавовна" в Крыму. Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, как на логистику врага в Крыму влияют взрывы на полуострове.

"Влияет на логистику это довольно мощно, потому что оно либо замедляется, либо останавливается на некоторое время. То есть она не соответствует в таком случае интенсивности потребностей оккупационного войска. Когда нужно дополнять присутствие на том же материковом левобережье, враг испытывает очевидные сложности", - отметила Гуменюк.

Кроме того, добавила она, огневой контроль, который Вооруженные Силы Украины пытаются установить и над пунктами базирования врага в Крыму, и над путями, по которым этот резерв может направляться к линии боевого столкновения, очень существенно напрягает российских оккупантов.

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"Потому что они осознают, что если не в самом пункте базирования, тогда, значит, в течение маршрута следования этим резервам угрожает опасность", - сказала пресс-секретарь.

В то же время, по ее словам, стоит осознавать, что на левобережье материковой части Украины, на временно оккупированной территории, сосредоточено достаточно мощностей и сил врага для того, чтобы общими маневрами удерживать оборону на тех участках, которые сейчас самые напряженные.

Логистика россиян в оккупированном Крыму

Ранее партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировал опрокидывание через железнодорожный вокзал в Евпатории танков Т-62.В частности, была зафиксирована переброска десятка этих танков и столько же БРЭМ-1 с РЭС-КЛ.

Партизаны отметили, что БРЭМ-1 предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники (БТР, БМП, БМД, танков и др.), в том числе и из-под огня противника, а БРЭМ-1 предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и тоже эвакуации армейской автомобильной техники.

В движении "Атеш" отметили, что все чаще замечают переброску старых поколений танков в плохом состоянии и различной техники для ремонта.

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