Акцент был на ударах по Полтавской области.

Ночная вражеская атака проходила в несколько волн с задействованием большего количества средств поражения – беспилотники ударного типа Shahed-136/131. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Специфического такого ничего не было, похожа на предыдущие атаки. Только увеличилось количество средств поражения - это беспилотники ударного типа Shahed-136/131", - сказал Игнат о нынешней атаке.

Он отметил, что в большинстве регионов Украины была объявлена тревога. "Большой акцент атаки был именно на Полтавскую область, атаковали в несколько волн. Выходили дроны группами, потом разделялись попарно, поштучно и фактически пролетали вплоть до западных регионов, несколько дронов даже было на Западной Украине", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

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По его словам, уничтожено 18 из 20 дронов, а также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. "Довольно неплохой результат. К сожалению, есть и попадание, в частности, в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, где есть определенные повреждения", - добавил он. При этом рассказал, что противник пытается атаковать и заодно прослеживать по маршруту следования слабые места в системе ПВО Украины, но силы обороны готовы всеми средствами уничтожать врага как можно эффективнее - работали зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил, а также других составляющих Сил обороны Украины.

Игнат отметил, что в октябре было меньше вражеских воздушных атак по сравнению с сентябрем. "Очевидно, что средств воздушного нападения, в частности, крылатых и баллистических ракет врагу не хватает. Они ищут разные варианты чтобы пополнить этот запас. Промышленность, к сожалению, работает, но мы надеемся на партнеров, которые будут несколько блокировать поставку оккупантам уникальных компонентов. Поэтому готовимся, усиливаемся. Это также вынужденный шаг на сегодня для того, чтобы усилить именно количественно наши зенитно-ракетные подразделения и защитить нашу инфраструктуру", - подчеркнул он

Атака по Украине сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, во время сегодняшней ночной атаки российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам Украины, применив ударные беспилотники типа "Shahed-136/131" и управляемую авиационную ракету Х-59. в частности, Х-59 и часть "Шахедов" враг выпустил из Курской области РФ, остальные же вражеские ударные беспилотники атаковали с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск РФ.

Также вчера Министерство юстиции США сообщило, что в США предъявили обвинение гражданину РФ и двум гражданам Канады российского происхождения в связи с контрабандой электроники в РФ в особо крупных размерах в обход существующих санкций.

Следствие считает, что они в течение года организовали отправку более 300 партий запрещенных товаров на $10 млн, большинство из которых было использовано на нужды российских военных.

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