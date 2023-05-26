По словам Юрия Игната, удары участились, однако стали не такими массированными, как осенью и зимой.

Во время сегодняшней ночной атаки россиян не все цели удалось сбить из-за того, что противник применил различные типы вооружения. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Сегодня, к сожалению, не все цели удалось сбить. Это объясняется тем, что противник применил различные типы вооружения. Такие, как зенитные управляемые ракеты С-300, С-400. И направление атаки переведено с запада на восток. То есть Днепропетровская, Харьковская область сегодня были в основном под прицелом", - сказал он.

По его словам, ракеты С-300, С-400 летят по баллистической траектории. Поэтому нужны средства, которые могут работать против баллистики.

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Игнат отметил, что россияне не могут использовать все свое вооружение "под ноль". А ракеты "Кинжал" пока берегут для приоритетных целей.

"И "Калибры" и ракеты Х-101, которые противник продолжает изготавливать. А также баллистические ракеты "Искандер" или "Кинжалы" - они изготавливаются и прямо "с колес" доставляются для ударов. Поэтому удары участились, но не такое большое количество выпускается по Украине, как это было осенью и зимой", - пояснил спикер воздушных сил.

Игнат отметил, что этой ночью была уже 13 атака за май, то есть фактически обстрелы осуществляются через день. Будущие атаки будут зависеть от количества вооружения, в том числе дронов-камикадзе, которые есть в наличии у россиян.

Ракетная атака по Украине 26 мая - что известно

Как сообщал УНИАН, очередная ночная атака российских оккупантов началась в конце минувших суток 25 мая в 22:00 и продолжалась до 5:00 26 мая. В общем зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударного дрона.

Воздушным силам удалось сбить 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 23 ударных дрона "Shahed-136/131", 2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".

Отмечено попадание ударных БпЛА и нескольких ЗКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.

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