Президент подчеркнул, что Украина знает, к чему готовится враг, и будет отвечать и дальше освобождать свои территории.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в ближайшие недели стоит ожидать хороших новостей по противовоздушной и противоракетной обороны для Украины.

Как заявил Зеленский в вечернем видеообращении, сегодня он провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, которое длилось три часа.

"Очень детально проанализировали ситуацию на передовой, на всех направлениях, на энергетическом фронте, ситуации на границах... Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю", - отметил глава государства.

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По его словам, участники заседания детально проанализировали все, что касается поставки украинским Силам обороны, в частности, техники, боеприпасов, связи и зимних вещей.

Также отдельно был рассмотрен вопрос противодействия ракетному и дроновому террору со стороны России.

"Уже есть довольно значительные результаты в этом, процент сбития стал больше, но еще есть над чем работать. Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем делать для этого и в дальнейшем все возможное и невозможное. В ближайшие недели ожидаем хороших новостей относительно ПВО и ПРО для Украины", - сказал Зеленский.

ПВО и ПРО для Украины: что известно

В сентябре в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты Америки планируют в течение следующих двух месяцев предоставить Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, которые обеспечат дополнительную противовоздушную оборону нашего государства.

12 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6").

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Он подчеркнул, что есть воля сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал о планах создания комплексной (интегрированной) системы противоракетной обороны для Украины. Эта система будет сконструирована так, чтобы обеспечивать защиту для приоритетных объектов в Украине.

13 октября стало известно, что Великобритания передаст Украине ракеты для системы противовоздушной обороны NASAMS, что будут способны уничтожать крылатые ракеты.

1 ноября стало известно, что Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.