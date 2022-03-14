Израильские врачи прибыли в Украину / фото 24tv

Из Израиля в Украину уже прибыла команда врачей с мобильным госпиталем.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Twitter.

"Поток гуманитарной помощи с каждым днем увеличивается. Очень благодарны гражданам разных стран за помощь. За действия, которые спасают жизни очень многих украинцев. В это сложное время особенно важно не растерять человечность", - отметил он.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что российские оккупанты уничтожили авто с кислородом для больных коронавирусом.

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