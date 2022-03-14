По словам руководителя Офиса президента, поток гуманитарной помощи с каждым днем увеличивается.

Из Израиля в Украину уже прибыла команда врачей с мобильным госпиталем.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Twitter.

"Поток гуманитарной помощи с каждым днем увеличивается. Очень благодарны гражданам разных стран за помощь. За действия, которые спасают жизни очень многих украинцев. В это сложное время особенно важно не растерять человечность", - отметил он.

С 🇮🇱 в 🇺🇦 уже прибыла команда врачей с мобильным госпиталем. Поток гуманитарной помощи с каждым днем увеличивается. Очень благодарны гражданам разных стран за помощь. За действия, которые спасают жизни очень многих украинцев. В это сложное время особенно важно не растерять человечность. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 14, 2022

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что российские оккупанты уничтожили авто с кислородом для больных коронавирусом.

Вас также могут заинтересовать новости: