На сайте Министерства здравоохранения зарегистрировались уже 1900 иностранных врачей, планирующих приехать в Украину

На 19-й день войны известно, что вследствие обстрелов российских оккупантов, пострадали 104 больницы в разных регионах Украины. 7 из них уже не подлежат восстановлению. Кроме того, под обстрелы попали 34 кареты "скорой".

Данную информацию у себя на Facebook-странице обнародовал глава Минздрава Виктор Ляшко.

"В настоящее время к работе в учреждениях здравоохранения привлечены 33 иностранных медика, среди них хирурги (5), анестезиологи (2), врачи общей практики (3), педиатры (2), врачи-психиатры (2), медсестры/медбратья ( 6), парамедики (13)", - написал Ляшко.

По данным чиновника, еще 1900 иностранных медиков зарегистрировались на сайте Минздрава и готовятся к приезду на помощь украинским медицинским работникам.

Ранее УНИАН писал, как бесплатно получить дистанционную консультацию разнопрофильных врачей. Во время телемарафона Ляшко сообщил, что по телефонному номеру 0800602019 можно получить дистанционную консультацию разнопрофильных врачей.

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