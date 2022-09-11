В Донецкой области ранен 10-летний мальчик.

В Украине выросло количество детей, получивших ранения в результате полномасштабного вооруженного вторжения РФ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"По состоянию на утро 11 сентября 2022 года более 1130 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 383 ребенка погибли и 747 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 390, Харьковской - 209, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26.

Так, 10 сентября в результате обстрела врагом С. Соловьево Ясиноватского района Донецкой области ранен 10-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2480 учреждений образования. Из них 289 разрушены полностью.

Война в Украине и дети: актуальные данные

По состоянию на утро 10 сентября 2022 года более 1129 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 383 ребенка погибли и более 746 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 389, Харьковской - 209, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26.

Вас также могут заинтересовать новости: