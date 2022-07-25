Уже скоро на фронте появятся супердроны.

В Украине подписали первые договоры на более чем 260 млн гривен для "Армии дронов".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Уже скоро на фронте появятся супердроны. И это благодаря вашим пожертвованиям! Подписали первые договоры на 260,5 миллионов гривен на закупку беспилотников для "Армии дронов", - отметил Федоров.

По его словам, это 78 мультикоптеров Matrice, которые оснащены технологией искусственного интеллекта. Они умеют записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.

Также это две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate.

"Ну и суперзвезда - 20 Fly Eye, одни из лучших дронов-разведчиков в мире", - добавил Федоров.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине начали собирать средства на помощь Вооруженным силам Украины с помощью проекта "Армия дронов". Желающие могут сделать пожертвование на сайте UNITED24 или же отдать собственный беспилотник.

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