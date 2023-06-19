Пропагандисты пишут, что это произошло на Запорожском направлении.

На войне в Украине ликвидировали заместителя командира батальона "Шторм.Осетия" Техова Айвенго.

Как пишут пророссийские Telegram-каналы, тот вместе со своим подразделением попал в окружение в населенном пункте Пятихатки на Запорожском направлении. "Никто из бойцов не отступил, решили стоять до последнего. В итоге практически весь батальйон погиб", - говорится в сообщении.

При этом россияне задаются вопросом, почему батальон не получил поддержку артиллерии и "асов с воздуха".

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Потери России в Украине: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабной войны оккупанты потеряли не менее 219 820 человек.

Ранее сообщалось о ликвидации начальника штаба 35-й общевойсковой армии РФ генерал-майора Сергея Горячева, принимавшего участие в войне на Донбассе.

В конце мая был убит российский командир полка Михаил Никилин, а в июне сообщалось о ликвидации доцента кафедры мостов и переправ Военного института академии ВС РФ Владимире Бутенко.

Также напомним, что в Белгородской области ликвидировали старшего оперативной группировки "Белгород" полковника Андрея Стэсева.

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