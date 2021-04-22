Арестович связал обстрелы с заседанием ТКГ.

Эскалация ситуации на Донбассе может пойти на спад после 28 апреля - на этот день запланировано заседание минской ТКГ.

Об этом заявил спикер украинской делегации на переговорах Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

По его словам, на заседании политических советников лидеров стран "нормандского" формата стороны подтвердили необходимость воцарения тишины на линии фронта.

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"Козак (представитель РФ, - УНИАН) несколько раз сделал на это упор. Позиция наша известна - мы за это с 2014 года, или по крайней мере с 2019 года. И на следующий день состоялось заседание подгруппы по безопасности, где к моему огромному удивлению - в течение трехчасового заседания мы прошли весь документ в первом чтении. Причем за основу был взят украинский документ дополнительных мер по установлению полного всеобъемлющего режима прекращения огня на фронте. Мы его в первом чтении прочитали, посол господин Чевик назвал это беспрецедентным событием, почти историческим днем. К концу недели должно состояться второе чтение", - сказал Арестович.

По его словам, документ может быть представлен на общее заседание ТКГ в среду 28 апреля.

"Есть призрачная надежда, что его удастся согласовать и принять на заседании ТКГ. И тогда есть надежда по снижению эскалации на фронте", - сказал советник украинской делегации в ТКГ.

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Автор: Юрий Годован