В автомобиле были двое взрослых и трое малолетних детей.

В Сумах враг обстрелял гражданское авто с тремя детьми, в результате чего погибла женщина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Со стороны аэропорта в Сумах российские военные обстреляли гражданское авто. В нем были двое взрослых и трое малолетних детей, среди них – младенец. Женщина, которую ранили в голову, умерла", – написал чиновник.

По его информации, в указанном районе города погибла еще одна женщина.

"Есть еще одна погибшая женщина перед кругом на аэропорт, в направлении Лебедина", - уточнил Живицкий.

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