Женщина, которую ранили в голову, умерла / фото Telegram-канал Дмитрия Живицкого
В Сумах враг обстрелял гражданское авто с тремя детьми, в результате чего погибла женщина.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Со стороны аэропорта в Сумах российские военные обстреляли гражданское авто. В нем были двое взрослых и трое малолетних детей, среди них – младенец. Женщина, которую ранили в голову, умерла", – написал чиновник.
По его информации, в указанном районе города погибла еще одна женщина.
"Есть еще одна погибшая женщина перед кругом на аэропорт, в направлении Лебедина", - уточнил Живицкий.