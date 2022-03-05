Горожан призывают оставаться дома.

В Сумах местных жителей предупреждают об угрозе уличных боев и призывают не пренебрегать собственной безопасностью.

Об этом в Facebook сообщила Сумская областная военная администрация.

В сообщении сказано: "Угроза уличных боев! Оставайтесь дома, в безопасном месте!".

Суммы за девять дней войны России против Украины стали одним из самых горячих направлений. В этом городе, а также в других населенных пунктах области ежедневно идут уличные бои с оккупантами.

Напомним, сейчас Сумская теплоэлектроцентраль работает в штатном режиме, однако горячее водоснабжение будет отсутствовать до утра 5 марта. В Сумах отсутствует электроснабжение, тепло, вода и газ вследствие российской бомбардировки.

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