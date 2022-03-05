В Сумах могут возобновиться уличные бои / фото: Новинарня
В Сумах местных жителей предупреждают об угрозе уличных боев и призывают не пренебрегать собственной безопасностью.
Об этом в Facebook сообщила Сумская областная военная администрация.
В сообщении сказано: "Угроза уличных боев! Оставайтесь дома, в безопасном месте!".
Суммы за девять дней войны России против Украины стали одним из самых горячих направлений. В этом городе, а также в других населенных пунктах области ежедневно идут уличные бои с оккупантами.
Напомним, сейчас Сумская теплоэлектроцентраль работает в штатном режиме, однако горячее водоснабжение будет отсутствовать до утра 5 марта. В Сумах отсутствует электроснабжение, тепло, вода и газ вследствие российской бомбардировки.