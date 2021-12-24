В Госдепартаменте подчеркнули, что ситуацию на Востоке Украины можно решить только при условии деэскалации.

Соединенные Штаты Америки заявили, что приветствуют заявление ОБСЕ о прекращении огня на Донбассе. В США также отметили, что война на востоке Украины может быть решена только в "атмосфере деэскалации".

Соответствующее заявление обнародовали в Госдепартаменте США.

Штаты приветствовали заявление ОБСЕ о "твердой решимости" украинских правительственных сил, а также сил, возглавляемых Россией на Востоке Украины, перейти к полному соблюдению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. В Вашингтоне надеются, что именно мирные договоренности "создадут дипломатическое пространство, необходимое для деэскалации региональной напряженности и обеспечат позитивную атмосферу для дальнейших обсуждений".

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В Госдепартаменте подчеркнули, что ситуацию на Востоке можно решить только при условии деэскалации, в частности как объявленные договоренности о прекращении огня. В связи с этим США призвали Россию:

выполнять свои обязательства по Минским соглашениям по отводу сил и оружия от линии соприкосновения на Востоке Украины;

отвести силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины, и прекратить "агрессивную и угрожающую риторику".

Напомним, на днях состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где сторонами (Украина, Россия, ОБСЕ) было достигнуто понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня. В первый день действия режима "тишина" сохранялась.

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