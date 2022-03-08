Среди погибших 5 детей.

В результате обстрелов российских оккупантов в Харькове и области погибло 170 гражданских лиц.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

"По состоянию на 18.00 08.03.22 в Харькове и области погибло 170 гражданских лиц, из них 5 - дети. Только за последние сутки погибло 27 гражданских лиц Харькова. Мы никогда вам этого не простим", - возвестил он.

По состоянию на вечер 8 марта также стало известно, что из обстреливаемого российскими террористами Харькова уже эвакуировали около 600 тысяч горожан.

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